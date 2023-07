TikTok propose de publier des messages avec seulement du texte, comme Twitter

TikTok a visiblement envie de concurrencer Twitter (et d’autres), avec le réseau social qui met en place une nouvelle fonctionnalité permettant de poster du texte seul. Jusqu’à présent, il était seulement possible de poster des photos et des vidéos.

Cette nouveauté permet aux utilisateurs « de partager leurs histoires, leurs poèmes, leurs paroles [de chanson] et d’autres contenus écrits, ce qui donne aux créateurs une autre manière de s’exprimer », indique le réseau social. Bien sûr, l’option pour poster des photos ou des vidéos reste d’actualité, rien ne change à ce niveau.

Les utilisateurs peuvent ajouter une couleur de fond, modifier la façon dont le texte apparaît et ajouter de la musique et des autocollants au message. Les messages sont limités à 1 000 caractères. D’autres utilisateurs peuvent également participer à la publication, de la même manière qu’ils le font avec une vidéo : en faisant un duo et en commentant.

TikTok met en place cette nouveauté au moment où Twitter change d’identité pour se nommer X. Il y a également un changement de logo. TikTok va-t-il réussir à attirer des utilisateurs de Twitter avec sa fonctionnalité ? Difficile de répondre dans l’immédiat.

Outre Twitter, la nouveauté peut être considérée comme un concurrent des stories sur Instagram (surtout que le rendu final est similaire), ainsi qu’aux snaps sur Snapchats et à Threads, le nouveau réseau social de Meta.