Twitter sur le point de changer de nom et de passer au X

Il l’avait annoncé : sous les ordres du commandeur Elon Musk (qui n’est pourtant plus le CEO de la société), Twitter est en train d’opérer un changement de nom assez radical. Le réseau social s’appellera bientôt « X », ce qui signifie que les jours de l’oiseau bleu semblent désormais comptés. Depuis ce week-end, le nom de domaine X.com redirige vers Twitter et le compte du réseau social a lui aussi été renommé. Pour rappel, au mois d’avril de cette année, Elon Musk avait créé l’entité X Corp. pour encadrer Twitter (un peu comme Alphabet qui contrôle Google), X Corp. étant lui même une émanation de la holding X Holding Corp. Bref, la bascule de Twitter vers X avance rapidement, et il ne reste guère plus que les apps et le site web à arborer encore le « futur ex-nom » Twitter.

Pour la petite histoire, « X » ne sort pas de nulle part : dans les années 90, Elon Musk comptait déjà lancer un service de paiement sous le nom de « X.com », service qui deviendra par la suite PayPal. Ce même service portera bien le nom de domaine « X » durant plusieurs années. Le « X » est ressorti juste après le rachat de Twitter par Elon Musk, ce dernier souhaitant faire du réseau social une app-plateforme globale (comme Weibo ou WeChat), qui regroupe en son sein une multitude de services, du réseau social au partage de vidéos en passant par le paiement en ligne, etc. Dans ce projet, Twitter, le réseau social, ne serait plus qu’un élément parmi un plus vaste ensemble. Que restera t-il de Twitter après ce grand nettoyage au karcher « X » ? Peut-être encore des « tweets » tout de même