Twitter Inc. n’existe plus. Bienvenue à X Corp.

La holding X Corp., propriété d’Elon Musk, a donc fusionné pour ne pas dire avalé Twitter Inc. le 4 avril dernier. La fusion, révélée par Slate, est confirmée dans les documents judiciaires d’une affaire en cours opposant Twitter à l’activiste d’ultra droite Laura Loomer. Si l’affaire en question n’est pas d’une grande importance en soi (une plainte pour un compte bloqué), elle révèle tout de même une information capitale : Twitter Inc. n’existe plus (mais le réseau social du même nom bouge encore), et l’on peut s’étonner que la transition vers X Corp. n’ait pas été officialisée un peu plus tôt.

X Corp. deviendrait à terme une sorte d’équivalent d’un « WeChat » américain, soit une plateforme globale (« super app ») pouvant regrouper une multitude d’apps et de services. Plus précisément, Elon Musk serait intéressé par le volet « transaction financière » de cette plateforme « everything app ». On note aussi que X Corp. a ses bases au Delaware (pour des raison de fiscalité essentiellement). Incidemment, la fusion de Twitter dans X Corp. signifie aussi que les dettes, les procès (et autres) qui incombaient à Twitter seront désormais traités par X Corp.