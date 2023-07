Tencent fait l’acquisition du studio Techland (Dying Light)

Le géant chinois Tencent, première puissance économique mondiale dans le secteur du JV, vient d’acquérir le studio polonais Techland à qui l’on doit notamment les franchises Dying Light et Dead Island. Pawel Marchewka, le patron de Techland, s’est bien sûr réjoui de l’opération : « Faire équipe avec Tencent nous permettra d’aller de l’avant à toute vitesse dans l’exécution de la vision de nos jeux.[…] Le meilleur est à venir ». Le montant de l’acquisition n’a pas été précisé.

Dying Light 2

Avec cet énième rachat, Tencent confirme sa position de leader sur un secteur du JV en plein bouleversement, balancé entre le rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft et les sessions de studios du géant nordique Embracer Group. Pour rappel, Tencent possède Sumo Digital, Riot Games (League of Legends), Supercell (Clash of Clans, Clash Royale), Digital Extremes (Warframe), Funcom (Conan Exiles), ou bien encore TIMI (PUBG Mobile), et c’est sans compter sur les innombrables participations de Tencent chez Activision Blizzard, Ubisoft, Epic Games, Paradox, Roblox, Dontnod, Krafton, etc.