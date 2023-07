OSIRIS-REx : la NASA prépare la récupération des échantillons de Bennu

La NASA prépare activement la récupération des échantillons de l’astéroïde Bennu. C’est en effet dans deux mois jour pour jour, le 24 septembre prochain donc, qu’ OSIRIS-REx passera au plus près de la Terre et larguera sa capsule pleine d’échantillons. Le voyage retour d’ OSIRIS-REx a démarré il y a plus de deux ans : la sonde a quitté l’orbite de Bennu le 10 mai 2021 et s’est de nouveau dirigée vers la Terre.

Tout s’est déroulé sans encombres depuis, et OSIRIS-REx devrait donc parvenir à destination au mois de septembre : le 24 septembre prochain, la sonde lâchera vers la Terre une capsule remplie d’échantillons de Bennu, le largage étant programmé pour que la capsule atterrisse dans le désert de l’Utah aux États-Unis (oui, c’est très précis). Le lieu d’atterrissage de la capsule n’a pas été choisi au hasard : la base militaire du Utah Test and Training Range se trouve à proximité directe de cette zone.

L’arrivée de la capsule a déjà été simulé en conditions (quasi) réelles : il y a quelques jours à peine, une fausse capsule a été larguée en altitude, puis cette dernière a été repérée au radar de façon à déterminer l’endroit exact du point de chute. Une équipe aéroportée a pu ainsi se rendre sur la zone d’atterrissage en très peu de temps afin de réceptionner le « colis ». A noter que des échantillons du sol de la zone seront aussi collectés sur place. Ces derniers serviront de témoin dans le cas où la capsule aurait été contaminée lors de son arrivée sur Terre.

Il faudra attendre plusieurs mois supplémentaire avant de connaitre la composition détaillée des échantillons ; les analyses, ça prend du temps ! Une partie des échantillons sera même scellée, afin de la rendre disponible pour des analyses futures réalisées avec des instruments scientifiques que ceux dont nous disposons aujourd’hui. Quand la réalité rejoint la fiction… Les premiers résultats de ces analyses devraient être publiés dans un an environ. Quant à OSIRIS-REx, la sonde est tellement en bonne forme technique qu’à peine son colis largué, la NASA l’enverra chasser l’asteroïde Apophis. Mais çan c’est une autre histoire, dont on devrait connaitre la conclusion finale en 2029.