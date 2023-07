Intel abandonne la production des mini-PC NUC…. à Asus

Le coup s’est joué en deux fois. Il y a quelques jours, Intel a annoncé la fin de la production des mini-PC NUC (Next Unit Computing) et confirmait son intention de se recentrer uniquement sur la conception et la fabrication de puces. On pouvait alors légitimement craindre la fin de ces PC ultra compacts, une proposition pourtant unique sur le marché (le seul boitier vraiment concurrent est en fait le Mac Studio d’Apple), mais voilà que l’on vient d’apprendre qu’Intel et Asus ont signé un partenariat pour continuer la production des NUC.

Dans le détail, Intel continuera de fournir les processeurs de ces petites machines, tandis qu’Asus en assurera la conception, la production et la distribution. Dans le monde du « PC compatible », rien ne se perd et tout se transforme. L’accord entre Intel et Asus était-il déjà signé (ou en cours de signature) avant l’annonce de l’arrêt de la production ? On ne le saura sans doute jamais, mais toujours est-il qu’Asus se retrouve en charge de la fabrication des NUC, de la 10e à la 13e génération. Les futurs modèles seront aussi entièrement conçu par le fabricant. Asus a même créé une division dédiée, Asus NUC, qui se chargera de ces nouvelles activités. On note en outre que la licence qu’Intel a accordé à Asus n’est pas exclusive, ce qui signifie que d’autres fabricants de PC pourront à leur tour concevoir et produire des NUC.

Pour Intel, ce nouveau deal confirme surtout la phase de restructuration rapide de la firme de Santa Clara. Il y a quelques mois à peine, Intel cédait son activité serveur au géant MiTAC, et toujours cette année, le fondeur a abandonné sa gamme de puces Blockscale conçues pour le minage.