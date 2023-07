YouTube Premium : le prix augmente, mais la France y échappe pour l’instant

YouTube Premium, l’offre qui permet de supprimer les publicités sur le service de vidéos, voit son prix qui augmente. La France y échappe pour l’instant, cela concerne les États-Unis dans l’immédiat.

Jusqu’à présent, le prix de l’abonnement YouTube Premium était de 11,99$/mois. À partir d’aujourd’hui, le tarif est de 13,99$/mois, soit 2$ supplémentaires. La hausse s’applique également sur l’abonnement annuel qui passe de 119,99$ à 139,99$, soit une hausse de 20$. Pour ce qui est de l’abonnement étudiant, il passe de 6,99$/mois à 7,99$/mois, soit 1$ de plus. Le seul forfait qui ne bouge pas est l’offre familiale, qui reste à 22,99$/mois.

Pour ce qui est de l’abonnement YouTube Music Premium, il y a également une hausse. Le nouveau prix pour le service de streaming musical est de 10,99$/mois, contre 9,99$/mois auparavant.

Une porte-parole de Google a commenté la hausse de prix :

Nous actualisons le prix pour les abonnés de YouTube Premium et YouTube Music Premium aux États-Unis afin de continuer à offrir un service et des fonctionnalités de qualité. Nous pensons que ce nouveau prix reflète la valeur de YouTube Premium, qui permet aux abonnés de profiter de YouTube sans publicité, avec lecture en arrière-plan et hors ligne, et d’un accès ininterrompu à plus de 100 millions de chansons grâce à l’application YouTube Music.