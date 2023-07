The Creator : décidément le film de S.F épique le plus prometteur de 2023 (trailer 2)

Le teaser était prometteur, le trailer génère une « hype » totalement méritée : The Creator s’annonce comme le grand film de S.F épique dont nous avons besoin. Le film d’anticipation de Gareth Edwards met en scène une nouvelle menace IA, loin des imageries dystopiques habituelles sur le sujet : John David Washington (Tenet) joue ici le rôle de Joshua, un ex-agent des forces spéciales bouleversé par la disparition de sa femme (Gemma Chan). Ce dernier est recruté pour traquer et neutraliser le Créateur, l’insaisissable architecte d’une IA très sophistiquée qui a créé une arme capable de mettre un terme à la guerre… tout en annihilant l’humanité ! Oui mais voilà, l’arme en question n’est autre qu’un enfant-robot.

Outre John David Washington (Tenet), le casting de The Creator comprend Gemma Chan (Les Éternels), Ken Watanabe (Inception), Sturgill Simpson (Dog), Madeleine Yuna Voyles ainsi qu’Allison Janney.

Ce premier vrai trailer dévoile des séquences épiques (et pleines d’effets spéciaux superbement maitrisés), des séquences entrecoupées de moments plein de tensions voire carrément tragiques. Et si le vrai successeur de Star Wars était là devant nos yeux ébahis ? The Creator sortira en salles le 29 septembre prochain, et cette fois, on l’attend énormément.