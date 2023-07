La 4G sera disponible à la rentrée pour le métro à Marseille

Marseille, à savoir la deuxième ville de France, va enfin avoir la 4G au niveau de son métro. Les opérateurs ont commencé des tests le 17 juillet. Ils se termineront à la fin août. Après cela, la 4G sera disponible pour les usagers, et ce dès la rentrée.

Bientôt la 4G pour le métro à Marseille

Dans un communiqué, Bouygues Telecom explique que des tests de connexions sont en cours suite à une demande de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de sa présidente Martine Vassal, ainsi que de la RTM (la régie des transports à Marseille). Durant cette période, les voyageurs pourront voir apparaître sur leur téléphone des signaux de connexion au réseau de leur opérateur. Cette connexion sera aléatoire et instable durant toute la phase de tests. Elle se stabilisera au fur et à mesure des ajustements et réglages apportés par les techniciens jusqu’à être opérationnelle en septembre 2023.

Le projet de la 4G dans le métro à Marseille est cofinancé par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Bouygues Telecom a été désigné comme opérateur leader pour mener la conception, l’ingénierie et le déploiement du réseau qui permettra à chaque opérateur de diffuser ses services 3G et 4G. Pour ce faire, la RTM et Bouygues Telecom ont réalisé d’importants travaux d’infrastructures et de réseau pour :

Équiper 23 stations souterraines et 20 km de tunnels, (les stations aériennes, La Rose, Frais- Vallon, Bougainville, Sainte-Marguerite bénéficient déjà du réseau de surface)

Déployer 40 km de câbles, abritant l’énergie et les fibres optiques nécessaires à l’alimentation et l’interopérabilité des antennes 4G

Installer 236 antennes mutualisées entre les 4 opérateurs (119 en station, 117 en tunnel)

Créer 2 locaux techniques de 140 m² à la station Castellane pour accueillir le cœur du système DAS (Système d’antennes distribuées) et les équipements des autres opérateurs (Orange, SFR et Free).

Quelques contraintes au programme

Bouygues Telecom explique qu’il y a de nombreuses contraintes pour déployer la 4G :