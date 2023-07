Renault va arrêter la vente de la Twizy, sa mini-VE biplace (et vive la Mobilize Duo !)

Dévoilée en 2009 et commercialisée en 2011, la Renault Twizy a longtemps été l’emblème de la voiture électrique légère, un véhicule qui soit dit en passant était un parfait représentant de la VE réellement éco-compatible, les monstres de Tesla étant de véritables aberrations au plan écologique (dépense carbone lors de la production et extraction importante de matériaux loin de tout objectif tenable sur le long terme). 12 ans après son lancement, la Twizy va donc quitter la scène : Renault a annoncé que la mini-VE biplace ne serait plus proposée à la vente à partir du mois de septembre.

Avec son gabarit (1,2 mètre de large pour 2,3 mètres de long) et son autonomie de 90 km, la Twizy est parfaitement taillée pour les environnements urbains. Plusieurs modèles sont proposés, dont un à un place (la Twizy Cargo) pour le transport de marchandises et un autre avec permis AM accessible aux jeunes à partir de 14 ans. Malgré ses qualités évidentes, la Twizy n’aura jamais vraiment décollé dans les ventes. A peine plus de 30 000 Twizy ont été vendues en France depuis 2011.

La Mobilize Duo, qui ressemble énormément à la Twizy, devrait connaitre un bien meilleur sort, principalement grâce à ses 140 km d’autonomie pour un gabarit similaire à celui de la Twizy. La Mobilize Duo est aussi fabriquée à 95% avec des matériaux recyclables et à 50% avec des matériaux recyclés.