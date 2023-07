Command Z : Steven Soderbergh dévoile une série de S.F… déjà disponible à l’achat ! (trailer)

Alors celle-là, on ne l’a pas du tout vu venir ! Steven Soderbergh, à qui l’on doit le génial Sexe, Mensonges et Vidéo (Palme d’Or à Cannes en 1989) vient de dévoiler Command Z, une série de S.F dont il est l’unique réalisateur. Plus fort encore, cette série est déjà disponible à l’achat, les 8 épisodes étant proposés sur cette page au tarif vraiment doux de 7,99 dollars. Dans Command Z, l’acteur Michael Cera incarne une intelligence artificielle, ce qui explique sans doute que l’on ne voit que la tête de Cera affichée dans un moniteur informatique. Cette IA est plutôt cruelle puisqu’elle envoie trois humains dans le passé à travers un trou de ver situé dans un sèche-linge. Ces trois infortunés, interprétés par les acteurs de comédie Roy Wood Jr, Chloé Radcliffe et le comédien JJ Maley, vont devoir prendre possession du corps d’êtres humains contemporains (en 2023 quoi…) pour tenter de modifier le déroulement des évènements.



Ce scénario délirant est l’oeuvre de Soderbergh et de Kurt Andersen, qui n’est autre que le romancier à l’origine de l’ouvrage qui a inspiré la série. Et sin l’on tient au livre, la série devrait prendre des airs de pamphlet politique. A noter qu’une partie des recettes de la série sera reversée à deux ONG, la première bataillant pour la protection de l’environnement et la seconde luttant contre la désinformation en ligne.