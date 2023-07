Ce 17 juillet , c’est la Journée Mondiale des Emojis😎 . Pour rappel, cette date a été choisie parce que tout simplement c’est celle qui est affichée… sur l’emoji calendrier ! Créés au Japon en 1997 par l’opérateur Softbank, les Emojis sont devenus aujourd’hui l’un des symboles de nos sociétés numériques, au point qu’un (mauvais😒 ) film d’animation leur a été dédié et que l’on ne compte plus le nombre de livres, jeux, goodies et autres contenus « culturels » à la gloire de ces petites symboles colorés qui ponctuent nos communications à distance.



Emoji « est un terme issu du japonais pour désigner les pictogrammes utilisés dans les messages électroniques et les pages web japonaises » (source Wiki), des pictogrammes qui se sont très rapidement disséminés dans le monde entier à partir du début des années 2000. L’avènement du smartphone moderne (post-iPhone en somme) finira de couronner comme système communication (presque) transversal à toutes les cultures et à toutes les langues.

L’Emoji « Pleure de Rire » est souvent l’emoji le plus utilisé dans le monde sur une année

La production HBO The History of Emoji retrace superbement l’histoire de ces pictogrammes, et l’on peut aussi vous conseiller le jeu de société Emoji Twist (un jeu de société qui traite d’un phénomène du numérique, voilà n’est pas commun😃) . Sinon bien sûr, cette journée sera ponctuée par tout un ensemble d’évènements et de manifestations en lien avec les Emojis 😉