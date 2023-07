Goldorak : Le Festin des Loups a enfin une date de sortie (Cornofulgure !)

Goldorak : Le Festin des Loups, adaptation en jeu vidéo du célèbre animé des années 80, a enfin une date de sortie sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One. Le robot géant piloté par le fier Actarus sera jouable sur les plateformes précitées le 14 novembre prochain. Pour être tout à fait honnête, et même si la nostalgie nous taraude, les premières séquences de gameplay de ce Goldorak : Le Festin des Loups n’étaient vraiment pas exceptionnelles, d’autant qu’à priori on ne sera pas non plus devant un monument de narration. Espérons que Microids aura su monter ses exigences… pour une fois. Bon point en revanche, la BO est assurée par le compositeur Marcin Przybyłowicz (The Witcher 3) qui a réorchestré le thème initial. Nos oreilles au moins seront contentées.

Le gameplay du jeu oscillerait entre des phases de beat them up où l’on retrouverait les affrontements classiques entre Goldorak et les Golgoths, et des séquences de shoot them up qui tentent de flirter gentiment avec le hell shooter (on a dit, gentiment…)