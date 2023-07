Tumblr perd 30 millions de dollars par an

Elon Musk ne le sait que trop bien après son passage à la tête de Twitter : il est difficile de rendre un réseau social profitable, d’autant plus si l’on y rajoute une gestion erratique des ressources financières et humaines de l’entreprise. Tumblr n’échappe pas à ces difficultés extrêmes : dans un livestream Q&A, le CEO de Tumblr Matt Mullenweg ainsi que le COO Zandy Ring Fielded ont bien voulu répondre à quelques questions concernant la gestion de la société.

Cet entretien sans filtre accouche d’une première révélation : Tumblr perd environ 30 millions de dollars par an ! Ce ne sont pas des pertes énormes, mais celaa signifie tout de même que le réseau social ne parvient pas au seuil de rentabilité. « Les gens ont cette impression que nous avons une croissance massive en ce moment, et ce n’est vraiment pas le cas » avoue Zandy Ring Fielded. Tumblr peinerait en fait à augmenter sa base d’utilisateurs actifs, principalement depuis le ban des contenus NSFW (pornographie essentiellement) en 2019.

Outre la question des contenus « adultes », les dirigeants de Tumblr croient savoir ce qui cloche : « Le problème sous-jacent est que Tumblr n’est pas facile à utiliser » peut-on lire dans le document “core product strategy” publié il y a quelques heures sur la page de blog de Tumblr. L’autre gros soucis est l’énorme décalage entre la culture très chaotique (voire libertarienne) des utilisateurs « historiques » de Tumblr et les règles beaucoup plus policées (et rentables) que les nouveaux dirigeants souhaitent mettre en place. La solution ne sera sans doute pas facile à trouver…