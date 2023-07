SpaceX établit un nouveau record, avec la 16ème mission d’un même lanceur Falcon 9

Dès lors que les Falcon 9 ont pu retourner au sol à la verticale, SpaceX s’était fixé comme objectif de réutiliser 10 fois son même lanceur pour de multiples missions spatiales (placer en orbite des satellites, lancer une capsule Dragon vers l’ISS). Il y a 2 jours, cet objectif initial a été fracassé par un nouveau record : un lanceur SpaceX est retourné sur son pas de tir ou sur une barge en pleine mer pour la 16ème fois consécutive ! La dernière mission de ce lanceur consistait à placer en orbite basse pas moins de 22 satellites « internet » Starlink (une division de SpaceX). L’armada Starlink compte désormais 4400 satellites.

Ce qui tenait de l’exceptionnel encore il y a 5 ans relève désormais de l’habituel, au point que nombre de lancements de fusée Falcon ne sont même plus reportés par les médias. Plus de 200 fusées Falcon ont pourtant décollé en 6 ans ! Pour SpaceX, c’est le jackpot : la possibilité de réutiliser les fusées permet de descendre le coût du lancement aux alentours des 65 millions de dollars, bien deçà généralement du montant de la commande de mise en orbite du ou des satellites. Par rapport à un lanceur non réutilisable, l’économie serait à minima de 30 millions de dollars par lancement, soit 480 millions de dollars économisés lors des 16 lancements du même lanceur.

On notera enfin que le Falcon 9 aux 16 retours sur Terre est aussi le premier lanceur à avoir transporté des astronautes jusque dans l’espace. 4 autres lancements seraient encore prévus pour ce lanceur, portant le total à 20 missions…soit le double de qu’avait prévu SpaceX à l’origine !