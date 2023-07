Alita Battle Angel : des suites du film confirmées par James Cameron

Le film Alita: Battle Angel, sorti en 2019, a reçu de bonnes critiques du public. Les fans attendent une suite et celle-ci est bel et bien en préparation. C’est James Cameron en personne qui l’annonce.

Une suite annoncée pour Alita: Battle Angel

Lors d’une récente interview avec Forbes, James Cameron a révélé pourquoi il a décidé de vendre sa maison en Californie. Il en a aussi profité pour indiquer :

Pour Avatar, je travaille à Wellington et à Los Angeles. Et pour les nouveaux films Alita: Battle Angel, je travaillerai à Austin, donc cela n’avait plus de sens pour nous.

On notera l’usage du pluriel ici avec « les nouveaux films ». On peut donc imaginer qu’il y aura au moins Alita 2 et Alita 3.

Au début de l’année, Robert Rodriguez (le réalisateur du premier film) a révélé que James Cameron avait esquissé les grandes lignes des scénarios d’Alita : Battle Angel 2 et 3. Cette révélation faisait suite à plusieurs mois d’informations ici et là où les acteurs et les créateurs exprimaient leur désir de revenir pour un film supplémentaire. Il convient de noter que, malgré les commentaires prometteurs de James Cameron, aucune annonce officielle n’a encore été faite par Disney au sujet d’un nouveau film.

Au fait, pourquoi un tel délai entre le premier film et la suite ? Tout est une question d’économie. Le premier film n’a pas été un si gros succès que cela au box-office, ce qui fait par conséquent hésiter Disney à valider une suite. Alita: Battle Angel a généré 405 millions de dollars au box-office dans le monde, alors que son budget est 107 millions. Il est toutefois bon de noter que le budget n’inclut pas les coûts de marketing (qui sont élevés) et d’autres frais. De plus, c’était un film 20th Century Studios et Disney était en plein rachat de 20th Century Studios, ce qui a compliqué l’affaire.