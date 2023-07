Un jeu Black Panther est en préparation, annonce Electronic Arts

Cliffhanger Games, un studio d’Electronic Arts, annonce un jeu Black Panther qui se basera sur le personnage de Marvel. Quelques détails sont d’ores et déjà partagés, mais beaucoup d’éléments restent absents.

Le jeu d’action-aventure est en cours de développement chez Cliffhanger Games à Seattle. EA n’a pas publié de capture d’écran ou de vidéo de ce jeu, mais a précisé qu’il s’agit d’une aventure originale à la troisième personne et en solo, développée en partenariat avec Marvel Games.

Le projet est dirigé par Kevin Stephens, qui était à la tête du studio Monolith Productions lors du développement de la franchise La Terre du Milieu. EA a précisé que d’autres personnes ayant travaillé sur La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor, ainsi que des anciens de Halo Infinite, God of War et Call of Duty font déjà partie de Cliffhanger Games.

« Nous sommes déterminés à offrir aux fans une expérience Black Panther authentique et définitive, en leur donnant plus d’autonomie et de contrôle sur leur récit qu’ils n’en ont jamais eu dans un jeu vidéo axé sur l’histoire. Le Wakanda est un riche bac à sable de super-héros et notre mission est de développer un monde épique pour les joueurs qui aiment Black Panther et veulent explorer le monde du Wakanda autant que nous », a déclaré Kevin Stephens.

Il n’y a pour le moment aucun autre détail sur le sujet Black Panther. Rien n’est dit sur la date de sortie, les plateformes où le titre sera disponible et tout le reste.