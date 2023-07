Sega tacle les jeux basés sur la blockchain (pas si vite…)

Si certains éditeurs comme Ubisoft s’accrochent coûte que coûte aux NFTs, d’autres semblent avoir fait un gros travail de réflexion sur le sujet. C’est le cas de Sega, qui il y a peu encore chantait publiquement les louanges du Web 3.0. Ce temps là serait (un peu) révolu, au point que l’éditeur japonais n’a pas hésité à tacler les nouvelles formes de monétisation par la voix de son co-chief operating officer, Shuji Utsumi : « L’action des jeux play-to-earn est ennuyeuse. À quoi bon si les jeux ne sont plus amusants ? ». Voilà qui est fait, et qui au passage taille des croupières à la tendance actuelle aux GaaS, forcément très friands des mécaniques issues du Web 3.0. Gageons que la gamme Super Game de Sega (encore très mystérieuse si ce n’est qu’il s’agira de AAA) se tiendra finalement loin de ces « dérives ».

Shuji Utsumi ne ferme pas totalement la porte à ces technologise de monétisation basées sur la blockchain, mais les aspects ludiques prévaudront ici sur la seule logique financière : » nous devons d’abord vérifier que cette technologie décollera vraiment dans notre industrie. » affirme Utsumi. Sega a pourtant récemment investi dans le studio double jump.tokyo, spécialisé dans les jeux « blockchain » (notamment Crypto Heroes) tandis que Lime Next (web 3.0) nouerait un partenariat avec l’éditeur japonais. Ces manoeuvres en coulisse laissent comprendre que les déclarations actuelles doivent sans doute être comprises, aussi, comme une « communication » visant à rassurer les joueurs (plus que comme l’aveu d’un abandon du web 3.0). Le dirigeant avoue d’ailleurs qu’il s’agit d’évaluer « dans quelle mesure les NFT sont compatibles avec la réglementation japonaise, ce qui sera accepté et ce qui ne le sera pas par les utilisateurs ».