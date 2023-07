Final Fantasy XVI : les ventes au Japon se sont effondrées en deuxième semaine

Gonflé par un buzz médiatique à la limite de l’éthique (au vu des nombreux soucis objectifs que se trimballe le jeu), sans doute trop encensé par une critique comme hypnotisée par la moindre grosse exclusivités Playstation, Final Fantasy XVI ne sera finalement pas le sauveur de Square Enix. Après l’échec de Forspoken (dont le studio a été dissous par SE), le nouveau FF à la sauce beat them all (façon Devil May Cry) commence déjà à piquer du nez dans les ventes, une semaine à peine après son lancement officiel.

Le jeu avait démarré correctement (3 millions de ventes en quelques jours), tout en se situant nettement derrière les scores de ventes de son prédécesseur. La situation au Japon ne risque pas de redresser cette tendance un peu mollassonne : les charts japonais indiquent en effet que Final Fantasy XVI s’est écoulé à seulement 37 763 exemplaires, soit un gadin de 90% par rapport aux 336000 exemplaires de la première semaine de ventes ! Une baisse des ventes est tout à fait habituelle après les quelques jours du lancement, mais évidemment pas dans de telles proportions. Dans le détail, FF XVI s’est même fait voler la vedette par l’exclusivité Switch Master Detective Archives: Rain Code (20 000 unités de plus), qui est le jeu le plus vendu sur la période. Famitsu note en outre que corrélativement à cette contre-performances, les ventes de PS5 ont lourdement chuté (-50%) sur la même semaine (toujours au Japon).

Les raisons de cet échec ? L’analyste de Toyo Securities, Hideki Yasuda, déclare : « C’est un très mauvais résultat, et il sera impossible d’augmenter davantage les ventes à moins que le prix ne soit considérablement abaissé. La plupart des échecs sont le résultat de la pré-publicité et du jeu lui-même, ce dernier étant trop éloigné du Final Fantasy du passé, laissant les consommateurs derrière. » On rappellera aussi que le jeu n’est pas disponible sur Xbox Series et sur PC, ce qui aura forcément un impact sur les ventes, et ce même si Sony a sans doute payé le manque à gagner à Square Enix.