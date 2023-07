A contrario de Twitter, Threads interdit les contenus NSFW

Finalement, Twitter a peut-être une chance face au rouleau compresseur Threads (plus de 30 millions d’utilisateurs en 24 heures). Le nouveau réseau social de Meta reprendrait en effet stricto sensu les guidelines d’Instagram, ce qui signifie que les contenus NSFW sont totalement interdits de la plateforme. On y retrouve donc toute la censure puritaine et américaine habituelle : les contenus explicitement sexuels sont bien entendu prohibés, mais aussi tout ce qui à un rapport avec la nudité. Le moindre téton est ainsi impitoyablement pourchassé à moins que ce dernier ne pointe dans des oeuvres d’art ou lors de manifestations féministes. Ambiance…

La différence est ici criante avec Twitter, qui autorise de fait les contenus sexuellement explicites et encore plus évidemment le simple fait de montrer un corps nu. Mais il y a plus inquiétant cette fois, car autant Twitter est souvent trop permissif concernant les messages à contenus haineux, autant Threads semble prendre des airs de « Petite Maison dans la Prairie de la discussion en ligne ». Plusieurs utilisateurs ont notamment remarqué que des remarques anodines sont supprimées pour cyberharcèlement et que l’humour n’y est pas très bien vu à moins de ne pas dépasser le stade de la blague Carambar.

Entre le foutoir souvent toxique de Twitter et le monde aseptisé de Threads, il y avait peut-être un juste milieu à trouver. Raté.