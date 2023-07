Supprimer son compte Threads implique de fermer son compte Instagram

Meta a lancé aujourd’hui son nouveau réseau social Threads pour concurrencer Twitter. Mais ceux qui souhaitent créer un compte doivent y réfléchir à deux fois avant de passer à l’acte. En effet, si l’envie leur prend de supprimer leur compte Threads à l’avenir, il faudra aussi supprimer le compte Instagram.

Meta décrit Threads comme « l’application de conversation textuelle d’Instagram ». Cela ne signifie pas seulement que votre nom d’utilisateur Instagram est transféré sur Threads et que vous avez la possibilité de suivre les mêmes personnes que celles que vous suivez sur Instagram. Cela signifie également qu’une fois que vous avez créé un profil Threads, il n’y a aucun moyen de le supprimer, à moins que vous ne soyez prêt à supprimer complètement votre compte Instagram.

La politique de confidentialité y fait mention. « Vous pouvez désactiver votre profil Threads à tout moment, mais sachez que votre profil Threads ne peut être supprimé qu’en supprimant votre compte Instagram », peut-on lire.

Pour le moment, Threads est disponible dans plus de 100 pays, mais pas ceux de l’Union européenne. Le service est lancé depuis moins de 24 heures et compte déjà plus de 30 millions d’utilisateurs. C’est une belle performance. Il sera intéressant de voir si le succès va continuer, au point de dépasser Twitter.