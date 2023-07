Beyond Good & Evil 2 : le Directeur Créatif du jeu décède à 40 ans

Le monde du jeu vidéo n’échappe pas aux réalités souvent cruelles de l’existence : Émile Morel, le directeur créatif du jeu Beyond Good & Evil 2 (l’arlésienne du JV) est décédé au très jeune âge de 40 ans. Un temps scénariste de Beyond Good & Evil 2, Gabrielle Shrager a été l’une des premières à réagir à la très triste nouvelle : « Émile Morel, directeur créatif de Beyond Good & Evil 2, nous a quitté cette semaine à l’âge terriblement jeune de 40 ans. Pendant plus de dix ans chez Ubisoft Montpellier, nous avons ri et pleuré dans les bons et les mauvais moments, et nous avons livré beaucoup de grands jeux ensemble. Émile était si fier de Beyond Good & Evil 2, des Space Monkeys et de ses compagnons. Il nous manquera terriblement ».

Emile Morel

Rayman Legends : près de 5 millions de ventes, et l’un des plus beaux platformer-action jamais créé

Greg Hermittant, producteur sur Beyond Good & Evil 2 de 2017 à 2022, ne cache pas son émotion : « Tu manqueras à Beyond Good & Evil. Soit certain que nous allons continuer ton travail. Fais bon voyage, pirate de l’espace ». Emile Morel a démarré dans l’industrie du JV en 2004 au sein du studio Eden Games avant de rejoindre Ubisoft Montpellier en 2009. Aux côté de Michel Ancel, il dirigera le développement de l’excellent Rayman Legends. En 2017, comme tant d’autres concepteurs chez Ubisoft, Émile Morel s’était retrouvé embourbé à son tour dans le projet mal fagoté Beyond Good & Evil 2 après avoir remplacé Jean-Marc Geffroy au poste de directeur créatif.