La France est le pays le plus réticent à l’IA (et de loin…)

Si les entreprises françaises ne sont pas tant réfractaires que cela à l’IA, on ne peut pas en dire autant des citoyens de l’hexagone. Un sondage international mené par Ipsos montre en effet que moins d’un français sur trois (30% pour être exact) répond positivement à la question « Les produits et les services utilisant l’IA auront-ils plus de bénéfices que de désavantages ? » Les Canadiens sont à peine plus optimistes (31%), tout comme les hollandais, les américains, les allemands, les australiens ou les anglais. Le premier pays à franchir le pallier des 40% est la Pologne, et le lus optimiste de tous est la Chine, avec pas moins de 78% des citoyens qui ont un avis positif sur les apports de l’IA.

On note d’ailleurs que les pays les plus emballés sont ceux dont le revenu moyen est le plus faible. Le paradoxe n’est que de façade : les IA touchant principalement le secteur des services à haute valeur ajoutée (là où l’on trouve aussi des métiers à forte rémunération), ce sont les pays développés avec un fort tissu d’activités de service qui craignent le plus les effets de bords néfastes des IA (soit les IA les mettant au chômage). En revanche, les pays avec un salaire moyen plus faible sont caractérisés par un secteur agricole encore important et une large proportion de métiers manuels, des professions qui ne seront pas menacées par les IA. Tout s’explique donc… La défiance des citoyens français s’expliquent aussi sans doute en partie par le rapport compliqué qu’entretiennent les citoyens français avec la technologie et la science : il ne faudrait pas trop vite oublier que lors de la crise du Covid, la France était le pays dans le monde avec la plus grosse proportion d’anti-vaccins.