Pixel Fold : un test de solidité montre un appareil plutôt fragile

Certes, le test auquel est soumis le Pixel Fold est plutôt du genre très rude, mais tout de même… Le premier smartphone pliable de Google passe entre les mains du youtubeur de la chaine JerryRigEverything, et c’est un véritable carnage. Cela commence plutôt mal puisque le Pixel Fold s’éteint entièrement lorsque son écran intérieur est soumis à une flamme ; le Pixel Fold résiste en revanche sans problème au contact du sable, et aucun grain ne parvient à se loger dans l’appareil (ou pire sous la dalle). Malheureusement, le Pixel Fold n’oppose qu’une résistance légère au test de torsion et finit même totalement détruit, la coque et l’écran se retrouvant pliés comme dans une compression de César.

Certes, on pourra toujours se rassurer en se disant qu’un appareil ne subit pas de tels outrages en conditions normales, mais il n’en reste pas moins que d’autres smartphones pliables ont passé ce test de torsion sans problèmes majeurs, à l’instar du Galaxy Fold de Samsung. Il faudra donc réfléchir à deux fois avant de placer son Pixel Fold sous un objet lourd ou dans la poche arrière de son jean (même plié). Au prix du bidule, ce sera plus prudent …