Champions Tactics: Grimoria Chronicles : Ubisoft présente son premier jeu basé sur la blockchain

Yves Guillemot avait prévenu : Ubisoft ne lâchera pas le Web3, et ce malgré l’avis très négatif des joueurs concernant Quartz, la plateforme NFT que l’éditeur avait lancé en 2021. Ubisoft présente donc Champions Tactics : Grimoria Chronicles, un « tout nouveau jeu expérimental PVP Tactical RPG » basé sur la plateforme « Blockchain » Oasys. Si l’on ne sait pas quelle forme prendra l’usage de la technologie blockchain dans ce nouveau titre, le choix d’Oasys est déjà plus rassurant sachant qu’il s’agit d’une plateforme de jeux vidéo réputée, dont la particularité est donc d’être décentralisée et entièrement basée sur la blockchain.



Le trailer ne montre rien du gameplay de ce Champions Tactics : Grimoria Chronicles et l’on ne peut donc que spéculer sur les aspects blockchain du titre (avec probablement des NFTs). L’éditeur français a t-il anticipé un nouveau « backclash » des joueurs et dispose t-il cette fois des bonnes armes pour convaincre ? Il faudra en savoir un peu plus pour connaitre la réponse. Pour rappel, face à la colère des joueurs, Ubisoft avait fini par retirer les NFTs de Ghost Recon Breakpoint. Champions Tactics : Grimoria Chronicles est prévu sur PC à une date encore indéterminée.