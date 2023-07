Threads, le concurrent de Twitter par Instagram, arrive cette semaine

C’est cette semaine que Meta, maison-mère de Facebook et Instagram, va lancer Threads, un réseau social concurrent de Twitter. L’application a déjà fait son apparition sur l’App Store (pour l’instant aux États-Unis) avec le 6 juillet comme date de sortie.

L’application Threads est présentée de la façon suivante :

Dites-en plus avec Threads – l’application de conversation textuelle d’Instagram Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain. Quel que soit le sujet qui vous intéresse, vous pouvez suivre et vous connecter directement avec vos créateurs préférés et d’autres personnes qui aiment les mêmes choses – ou créer votre propre groupe de fidèles pour partager vos idées, vos opinions et votre créativité avec le monde entier.

Comme nous pouvons le voir, Meta fait un lien direct avec Instagram et ce n’est pas anodin. En effet, il y aura une connexion entre les deux. Par exemple, il sera possible de s’authentifier avec son compte Instagram. Aussi, il sera possible de suivre sur Threads les personnes qui vous suivez déjà sur Instagram. Ce sera optionnel toutefois.

Ce lancement va en tout cas être intéressant à suivre, puisqu’il intervient à un moment où Twitter opère à plusieurs changements qui ne sont pas réellement positifs pour les utilisateurs. Il y a notamment la mise en place d’une limite journalière sur le nombre de tweets pouvant être lus. Il est question de 500 tweets par jour pour les nouveaux inscrits, 1 000 pour les autres et 10 000 pour ceux qui paient l’abonnement Twitter Blue.

Rendez-vous donc le 6 juillet pour découvrir Threads et voir si ce concurrent de Twitter va réussir à attirer des utilisateurs.