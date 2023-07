Nothing tease des fonctions réservées à ses utilisateurs de smartphones

Nothing va bientôt présenter le Phone (2), son nouveau smartphone. En attendant la présentation, Carl Pei, le fondateur et patron de l’entreprise, tease sur de potentielles fonctionnalités qui seraient uniquement disponibles pour ses utilisateurs.

« Utilisateurs du Nothing Phone : nous envisageons de développer des fonctionnalités qui ne fonctionnent qu’entre les utilisateurs de Nothing. Avez-vous des amis ou des membres de votre famille qui utilisent nos téléphones et avec qui vous pourriez potentiellement utiliser ce système ? », demande Carl Pei dans un tweet.

Nothing Phone users: we're thinking of developing features that only work between Nothing users. Do you have friends or family on our phones that you could potentially use this with?

