Indiana Jones 5 : vers un nouveau ratage pour Disney au box-office ? (oui)

Disney aligne les (très) grosses désillusions depuis quelques temps : le dernier Marvel est l’un des pires ratages de la Maison des Idées, l’adaptation live-action de La Petite Sirène a fait un énorme four (et l’on peut parier que Blanche Neige – à la peau désormais halée, sic – ne fera guère mieux), le Pixar annuel se vautre largement en salles, et enfin, Indiana Jones 5, aka Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, a démarré sur des bases extrêmement faibles, réalisant à peine 60 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis sur son week-end de lancement. Harrison Ford, qui jusqu’ici semblait immunisé contre l’échec, ne suffit donc plus à séduire les foules. Au plan mondial, Indy 5 atteint péniblement les 130 millions de dollars de recettes, ce qui est encore pire que le démarrage de The Flash (139 millions), pourtant considéré jusqu’ici comme l’un des pires flops de l’année !

Ah oui, ça fait peur…

60 millions de dollars, c’est aussi beaucoup moins que les 100 millions de dollars réalisés aux Etats-Unis lors de sa sortie par Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Et pourtant, le 4ème opus des aventures de l’archéologue n’avaient pas vraiment emballé les critiques à l’époque… Pour ne rien arranger, India Jones va bientôt subir la terrible concurrence de Mission : Impossible Dead Reckoning et d’un Tom Cruise en forme super-olympique depuis les 1,5 milliard de dollars engrangés par Top Gun: Maverick. Le 7ème opus des Mission Impossible débarque en salles dès le 12 juillet, sans oublier les poids lourds Barbie (avec Margott Robbie en vedette) et Oppenheimer… Autant dire qu’Indiana Jones: Le Cadran de la Destinée aura bien du mal à rentrer dans ses frais de production…