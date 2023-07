L’AI Pin de Humane tentera d’évincer le smartphone dès cette année

C’est peu dire que la première démonstration de l’appareil « novateur » de Humane, la société fondée par l’un des concepteurs de l’iPhone, n’avait pas totalement convaincu l’auditoire. Cet appareil, Humane lui donne enfin un petit nom : l’AI Pin se portera sur une poche de chemise ou de veste et pourra projeter son interface directement sur la paume d’une main (ou sur tout autre surface). Malgré sa petite taille, le gadget est doté d’un projecteur laser, d’une caméra, de capteurs divers, d’un haut parleur, ainsi que d’une puce Snapdragon de Qualcomm. Le tout ressemble furieusement au petit appareil que porte Joaquin Phoenix dans le film Her de Spike Jonze.



Totalement autonome, l’AI Pin ne nécessite pas de smartphone pour fonctionner, sachant que l’objectif du bidule semble justement de remplacer le mobile ! Outre son poids plume et son interface forcément minimaliste, l’AI Pin dispose aussi d’une IA intégrée et d’un traducteur anglais-français. L’appareil serait même en mesure de fournir des informations sur un objet placé en face de sa caméra ! Tout cela a l’air vraiment appétissant, mais force est de constater que la première démo était encore loin de ces promesses initiales. On devrait en savoir plus très bientôt puisque Humane a prévu de commercialiser l’AI Pin avant la fin de cette année.