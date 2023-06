Le Cambodge menace de bloquer l’accès à Facebook

Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a annoncé qu’il pourrait bloquer l’accès à Facebook dans son pays, après que la plateforme a déclaré son intention de retirer une de ses vidéos, dans laquelle il menace de frapper ses opposants.

Facebook pourrait être bloqué au Cambodge

Les électeurs au Cambodge doivent se rendre aux urnes le 23 juillet pour des élections générales largement qualifiées de simulacres, les autorités ayant refusé l’inscription du parti de la Bougie, principale opposition à Hun Sen.

Hier, le conseil de surveillance de Meta, la société mère de Facebook, a recommandé que les comptes Facebook et Instagram de Hun Sen soient suspendus pendant six mois en raison d’une vidéo filmée en janvier. Dans cette vidéo, il déclarait à ses opposants qu’ils s’exposeraient à des poursuites judiciaires ou à des coups de bâton s’ils accusaient son parti de fraude lors des élections de juillet. Quelques heures plus tard, Meta a déclaré qu’il se conformerait à la décision de retirer la vidéo.

« Nous allons examiner toutes les recommandations formulées par le conseil d’administration en plus de sa décision, et répondre à la recommandation du conseil d’administration de suspendre les comptes du Premier ministre Hun Sen dès que nous aurons entrepris cette analyse », a déclaré Meta dans un communiqué.

Longtemps utilisateur de Facebook, Hun Sen a annoncé hier soir qu’il avait cessé d’utiliser la plateforme et semblait avoir supprimé son compte. S’adressant aujourd’hui à des ouvriers dans la province de Pouthisat, il a menacé de bloquer Facebook « pour une courte période ou pour toujours » au Cambodge, dans le but d’empêcher les représentants de l’opposition en exil de communiquer avec les citoyens du pays. « Ne soyez pas arrogants, vous restez à l’étranger, vous utilisez Facebook pour communiquer, nous pourrions bloquer Facebook », a-t-il déclaré.

Des réseaux sociaux alternatifs

Il a ensuite exhorté les Cambodgiens à télécharger d’autres réseaux sociaux, tels que Telegram, TikTok, Line, Viber et WhatsApp, également propriété de Meta mais dont le contenu est plus difficile à contrôler.

Hun Sen a également accusé Facebook d’avoir fermé les yeux sur des remarques « insultantes » que ses rivaux auraient faites à l’encontre de sa femme et de son fils aîné Hun Manet, qui est largement considéré comme un prétendant à la succession de son père.