Xbox Games With Gold : les jeux offerts en juillet 2023

Microsoft présente les jeux Xbox qui seront offerts en juillet 2023 avec avec le programme Xbox Games With Gold. Cela concerne tous les joueurs qui ont un abonnement au Xbox Live, celui-ci permettant de jouer en ligne. Pour rappel, il y avait quatre jeux offerts auparavant, contre deux maintenant. Cela s’explique par une décision de Microsoft de ne plus offrir de jeux Xbox 360, et ce depuis le 1er octobre 2022.

Le premier jeu Xbox offert est Darkwood (du 1er au 31 juillet). Rôdez le jour, survivez la nuit. C’est un jeu de survival horror d’un genre différent, qui fait monter la tension grâce à une atmosphère à combustion lente, sans s’appuyer sur les jump scares. Pendant que le soleil brille, explorez un monde ouvert dans les bois corrompus pour récupérer des armes et des matériaux. Une fois le soleil couché, vous devrez vous terrer au milieu des pièges et des barrières que vous pourrez construire, en espérant pouvoir vous cacher ou combattre les créatures qui surgissent dans l’obscurité. Bonne chance pour passer la nuit en gardant votre corps et votre esprit intacts.

Le deuxième jeu est When the Past was Around (du 16 juillet au 15 août). Un récit doux-amer qui met en scène une jeune femme et son amant, dans un monde surréaliste fait de salles disjointes qui représentent des souvenirs et des époques. À chaque indice ramassé, à chaque énigme résolue, à chaque porte déverrouillée, la jeune femme trouve son chemin, élucidant les secrets qui la relient à son amant, des secrets qu’elle connaissait jadis.