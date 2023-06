Microsoft propose Azure Remote Rendering sur les Meta Quest 2 et Meta Quest Pro

Le temps est au cloud du côté de Microsoft. La firme de Redmond vient d’annoncer qu‘Azure Remote Rendering, son outil de rendu 3D dans cloud, est désormais disponible en preview publique pour les casques Meta Quest 2 et Meta Quest Pro. Azure Remote Rendering était déjà disponible sur le casques AR HoloLens 2 de Microsoft, et son arrivée sur Meta Quest prouve s’il en était besoin que Microsoft considère la gamme de produits Meta comme une plateforme adaptée à ses outils et services professionnels.

Azure Remote Rendering permet d’effectuer dans le cloud le rendu 3D d’objets complexes et volumineux, et affiche ces mêmes objets en temps réel dans le casque VR. Dans le détail, l’approche est hybride puisqu’une partie du rendu reste toutefois calculée en local. Microsoft indique que le studio Fracture Reality a déjà intégré l’outil à sa plateforme JoinXR (CAO, voir ci-dessus). Azure Remote Rendering n’est pas le seul outil de ce type disponible sur le marché : Nvidia propose depuis 2021 un équivalent, CloudXR, qui fonctionne sur les services de cloud AWS, Microsoft Azure et Google Cloud.