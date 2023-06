C’est sans doute l’une des découvertes les plus spectaculaires de James Webb, ou plutôt de l’équipe scientifique qui a travaillé sur les observations du télescope spatial. Qui plus est cette équipe de scientifiques est dirigée par un français, l’astrophysicien Olivier Berné, chercheur à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Mais qu’a donc permis de mettre à jour James Webb qui remue à ce point la communauté des chercheurs du monde entier ?

Au mois de de janvier de cette année, James Webb a dirigé ses puissants capteurs vers la nébuleuse d’Orion et les « données » récupérées par le télescope ont été analysées par Olivier Berné et son équipe. Surprise, les scientifiques découvrent alors que l’un des signaux détectés par James Webb correspond en quelque sorte à l' »empreinte » d’un composé de carbone que personne encore n’avait pu détecter hors de notre Terre, le cation méthyle (CH3+, soit un atome de carbone et deux d’hydrogène). La découverte est phénoménale, car ce composé est considéré comme le probable chainon manquant qui permet de faciliter la formation de molécules complexes à base de carbone et donc aussi, potentiellement, l’émergence de la vie.

« Le cation méthyle est en quelque sorte à la racine de la chimie organique. » déclare l’équipe de chercheurs de l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Le CH3+ a été détecté au coeur d’un système stellaire à disque proto planétaire de la nébuleuse d’Orion bombardé par le rayonnement ultraviolet d’étoiles voisines. « Cela montre clairement que le rayonnement ultraviolet peut modifier complètement la chimie d’un disque proto planétaire » affirme l’astrophysicien Olivier Berné, qui note que ce combo rayonnement ultraviolet/disque proto planétaire « pourrait en fait jouer un rôle essentiel dans les premières étapes chimiques de l’origine de la vie en contribuant à la production de CH3+ ».

Dit autrement, l’hypothèse d’une vie extra terrestre, que cette dernière prenne la forme de simples organismes multicellulaires ou d’êtres vivants complexes, sort considérablement renforcée de cette étude publiée dans la prestigieuse revue Nature.