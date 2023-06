Fort Solis : le thriller spatial sous UE 5 a une date de sortie (trailer)

Fort Solis, un très prometteur thriller spatial horrifique dans la veine d’un The Callisto Protocol (à priori moins action et plus aventure que ce dernier), a enfin une date de sortie. Le jeu du studio Fallen Leaf sera disponible le 22 août prochain sur PlayStation 5, Steam, Epic Games Store et Mac (et non, pas de Xbox Series encore une fois ; encore un de ces contrats d’exclusion de la Xbox signé avec Sony ?). Pour rappel, Fort Solis raconte l’histoire de Jack Leary, qui enquête sur une base minière de Mars alors que cette dernière semble avoir été vidée de ses habitants. Jack Leary est interprété par l’acteur Roger Clark, que l’on connait surtout pour son « rôle » d’Arthur Morgan dans le jeu Red Dead Redemption II. Le casting du jeu comprend aussi Troy Baker et Julia Brown.



Si For Solis impressionne, c’est aussi et surtout parce qu’il s’agit d’un des tous premiers titres à être développé sous Unreal Engine 5 (à l’instar d’Hellblade 2 par exemple). Espérons que le ramage du jeu se rapporte à son plumage et que le résultat final sera un peu plus cohérent (et surtout mieux fini) que le très bancal The Callisto Protocol.