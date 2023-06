D’ici 2030, Microsoft souhaite devenir le leader du marché du JV (en chiffre d’affaires)

Sur le marché du JV, Microsoft veut devenir calife à la place du calife, ce qui est somme toute dans la plus pure des logiques de la part d’une multinationale de la tech. Troisième acteur en ventes de consoles (derrière Sony et Nintendo) et troisième encore en chiffre d’affaires (derrière cette fois Tencent et Sony), Microsoft entend bien devenir le leader du secteur… d’ici à peine une poignée d’années. Les documents publiés lors du procès en cours opposant la FTC à Microsoft/Xbox dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard dévoilent en effet cet objectif ambitieux : « Notre ambition est de devenir le leader du secteur, en termes de revenus globaux, d’ici 2030. Cela implique de doubler notre chiffre d’affaires total au cours de cette période ».

L’objectif affiché est très ambitieux, et pourtant loin d’être irréalisable sur le papier : Xbox affiche en effet environ 120 millions de joueurs actifs, un chiffre qui regroupe les abonnés au Game Pass mais aussi tout simplement les joueurs Xbox (non Game Pass) ainsi que les joueurs PC qui jouent au moins régulièrement à un titre des Microsoft Studios (Sea of Thieves, Forza, etc.). Le chiffre est impressionnant, mais il masque une réalité assez crue : seule une toute petite minorité de ces joueurs est abonnée au Game Pass (30 millions environ). Xbox travaille d’arrache pied pour augmenter significativement le nombre d’abonnés à son service, ce qui passe forcément par de gros titres exclusifs et disponibles day one dans le Game Pass… d’où les rachats massifs de studios de ces dernières années.

Le Game Pass rapporte désormais 1 milliard de dollars chaque trimestre, ce qui signifie que Microsoft doit viser les 60 millions d’abonnés pour doubler son chiffre d’affaires GP, ce qui là encore semble dans le domaine du possible avec une base totale d’environ 120 millions de joueurs. Il n’en reste pas moins qu’actuellement, le chiffre d’affaires annuel de Xbox est d’environ 16 milliards de dollars (c’est plus que Nintendo), tandis que Sony et Tencent culmine dans les eaux des 25 milliards de dollars.

Si glaner 4 milliards de dollars supplémentaires par an (doublement du nombre d’abonnés Game Pass) permettrait donc à Microsoft de passer la barre des 20 milliards de dollars annuel sur le marché du JV, cela resterait néanmoins largement insuffisant pour atteindre les 26 milliards (ou plus), et donc dépasser Sony et Tencent en chiffre d’affaires. Le Game Pass devra en fait atteindre les 100 millions d’abonnés pour que Xbox devienne le leader incontesté du secteur du jeu vidéo. Là encore, ce n’est pas impossible, mais pour obtenir un taux de conversion maximal (joueurs écosystème Xbox vers le Game Pass), il faudra nécessairement que Microsoft dote son Game Pass d’une grosse cartouche exclusive chaque trimestre, ce qui est encore loin d’être le cas.