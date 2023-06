Spider-Man : Across the Spider-Verse : plusieurs versions du film ont été envoyées dans les salles de cinéma !

C’est certainement une première : Andrew Leviton, le monteur du film d’animation Spider-Man : Across the Spider-Verse, a confirmé sur son compte Twitter que plusieurs versions du métrage avaient bien été envoyées dans les salles de cinéma ! « Je me demandais quand les gens commenceraient à le remarquer… » affirme le monteur avec un brin d’ironie. Certains spectateurs parmi les plus passionnés, qui avaient donc visionné plusieurs fois le film, se sont rendus compte de petits changements dans telle ou telle scène, de lignes de dialogue ou d’un montage modifiés ainsi que d’animations différentes !

I was wondering when people might start noticing… https://t.co/E6G9tUXmDE — Andy! Leviton (@AlliterAndy) June 23, 2023

En tout et pour tout, une dizaine de séquences auraient été modifiées d’une copie du film à l’autre, mais ce n’est là qu’un premier recensement et il se pourrait bien que d’autres modifications soient un peu plus compliquées à trouver. En revanche, il semble déjà acquis qu’aucun de ces changements ne perturbe la trame générale du film ; il ne s’agit ici que de différences mineures, histoire que le métavers du Spider Verse se poursuive aussi jusque dans les salles de cinéma.