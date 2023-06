S80 Solar Scooter : le scooter électrique qui fonctionne… au solaire !

Présentée sur le salon Eurobike 2023, la S80 Solar Scooter ne brille pas vraiment par son élégance et ses courbes racées. Cette trottinette électrique affiche en effet un énorme guidon de forme rectangulaire, et ce pour une très bonne raison : ce dernier est composé d’un large panneau photovoltaïque ! La batterie 468 Wh se recharge ainsi complètement entre 7 et 14 heures selon le niveau d’ensoleillement, et propose 35 à 70 watts de puissance, là encore en fonction des conditions. Une fois rechargée, la S80 Solar Scooter dispose d’une autonomie autonomie de 35 kilomètres. Son moteur de 350 W permet d’atteindre la vitesse de pointe de 25 km/h, ce qui permettra au final de couvrir 17 km par jour et par recharge.



L’engin est aussi équipé d’un GPS, d’un tableau de bord numérique blindé d’informations (vitesse, kilomètres parcourus, niveau de batterie, etc.) et d’un système antivol breveté. La S80 Solar Scooter sera proposée à la vente au prix de 1400 dollars, et l’on ne sait toujours pas si cet engin au design très « spécial » arrivera un jour en France…