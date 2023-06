Penny’s Big Breakaway : les créateurs de Sonic Mania dévoilent un jeu pour la Switch (trailer)

C’est l’une des belles annonces du dernier Nintendo Direct : Penny’s Big Breakaway du studio Evening Star se présente comme un platformer-aventure hyper coloré et à la direction artistique bien tranchée. Si tout le jeu semble tourner en accéléré c’est aussi et surtout parce que derrière Penny’s Big Breakaway il y a les créateurs du très bon Sonic Mania. Le pitch du jeu est aussi déjanté que le style graphique : « Penny est une artiste de rue avec de grands rêves : elle sait quelles ficelles tirer pour devenir une star ! Quand l’empereur Eddie appelle de nouveaux artistes à sa cour, Penny se retrouve emmêlée dans une audition qu’elle n’est pas près d’oublier. Une rencontre étrange avec la ficelle cosmique transforme le yo-yo de Penny en une créature vivante qui apprécie la nourriture… et le chaos ! »



Penny’s Big Breakaway sera composé de 12 mondes dans lesquels Penny sera impitoyablement poursuivie par une armée de manchots. Le jeu sortira début 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC.