Batman: Arkham Trilogy : les jeux de Rocksteady bientôt portés sur Nintendo Switch (trailer)

Le chevalier noir survole la Nintendo Switch. C’était l’une des belles annonces du Nintendo Direct de ce 21 juin : Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight seront tous les trois disponibles sur Nintendo Switch à l’automne prochain ! L’annonce est magnifique pour les joueurs Switch, mais on se demande quand même comment la petite console de Nintendo et son processeur mobile parviendront à faire tourner cette trilogie sans trop de soucis techniques (surtout le dernier opus Arkham Knight, qui dégueule d’effets assez poussés). Mais après tout, si Doom Eternal tourne sur Switch, il doit bien y avoir de l’espoir pour la trilogie de Rocksteady. Du reste, les premières images de cette grosse adaptation (voir trailer ci-dessous) sont plutôt convaincantes, même si le passage sur Switch ne se fait pas totalement sans casse visiblement…



Nintendo n’a pas encore précisé la date de sortie ni le prix de cette compilation, mais vous pouvez comptez sur nous pour vous rencardez à la prochaine info disponible…