Rachat d’Activision Blizzard : le régulateur néo-zélandais fait part de ses doutes sur le cloud gaming

La Nouvelle-Zélande va t-elle rejoindre le Royaume-Uni et les Etats-Unis et opposer une fin de non recevoir à Microsoft ? La Commission du commerce de Nouvelle-Zélande vient en effet de demander un nouveau report de sa décision finale au 17 juillet prochain, et doute clairement des intensions « nobles » de Microsoft dans sa tentative de rachat d’Activision Blizzard King pour 68 milliards de dollars. Le régulateur précise qu’ « À ce stade, notre enquête se concentre sur la question de savoir si l’acquisition proposée est susceptible de réduire considérablement la concurrence en raison d’effets verticaux dans la distribution de jeux vidéo pour les services de jeux en nuage. »

Alors même que le cloud gaming n’avait pas été cité une seule fois au début de l’enquête du régulateur local, voilà que ce secteur économique encore embryonnaire devient la clef du débat : « Nous craignons que ces effets ne surviennent du fait que l’entité fusionnée empêche partiellement ou totalement ses rivaux du cloud gaming, tels que Sony ou NVIDIA, d’accéder à certains contenus d’Activision, et en particulier au jeu Call of Duty (CoD), au détriment de la concurrence dans le cloud gaming. »

A l’instar de la CMA, la Nouvelle-Zélande semble faire peu de cas des solutions proposées par Microsoft (les deals de jeux Activision avec d’autres services de cloud gaming), alors même que ces solutions ont été acceptées par l’Europe.