Linda Yaccarino, la nouvelle CEO de Twitter, sera présente à la Code Conference

La Code Conference, raout de personnalités du secteur de la tech supervisé par les journalistes Kara Swisher et Walt Mossberg, se tiendra les 26 et 27 septembre prochains. Les journalistes Julia Boorstin (CNBC) et Niley Patel (The Verge) ainsi que Casey Newton, le rédacteur en chef de la newsletter technologique Platformer, interrogeront nombre de représentants de la tech, dont…Linda Yaccarino, la toute nouvelle CEO de Twitter qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines à peine. Celle qui a remplacé Elon Musk à la tête de Twitter fera donc l’une de ses premières apparitions publiques lors de cette Code Conference toujours riche d’enseignements.

Looking forward to this! @CNBC’s @JBoorstin knows the business inside and out. And I’m ready for it!

See you all there. And yes, we’ll make this convo live on Twitter Spaces too. https://t.co/ijLG5kxUEh

— Linda Yaccarino (@lindayacc) June 20, 2023