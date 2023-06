Feuilleman : de la blague potache au film de Super-Héros sur Amazon Prime Video

Tout est parti d’une vanne potache du comédien Pierre Niney dans une vidéo des youtubeurs McFly et Carlito. Lors d’un appel téléphonique improvisé avec une directrice de production, l’acteur avait alors prétendu défendre le projet d’un film de super-héros à la française, Feuilleman. La blague avait très vite tourné au phénomène viral, avec notamment une avalanche de fausses bandes-annonces du film Feuilleman ! Mais aujourd’hui, fini de rigoler : Feuilleman va bien devenir un film, avec en vedettes toujours Pierre Niney ainsi que McFly et Carlito (qui s’occupent aussi visiblement de la réalisation). La plateforme Amazon Prime Video distribue et co-produit le film.

Forcément, il y a de grandes chances que tout cela tourne à la farce – sachant que le placard des nanards français est déjà rempli à ras bord de comédies stupides – mais si tout cela est fait avec un peu de soin et de vrai sens du ridicule, il n’est pas non plus impossible que l’on se retrouve avec un OVNI qui aurait au moins le mérite d’être volontairement drôle, à contrario des derniers Marvel qui nous font rire par leur nullité crasse.