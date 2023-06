One Piece : premier trailer pour l’adaptation live-action de Netflix

Jusqu’ici, et hormis le surprenant, les adaptations live-action de mangas populaires n’ont pas vraiment été une réussite pour Netflix. Death Note, Fullmetal Alchemist ou bien encore Cowboy Bebop se sont globalement soldés par de (très) gros ratages artistiques… et d’audience. One Piece, le géant du manga (au moins en volume de ventes mondiales) et de l’anime s’apprête à son tour à faire le grand saut vers le live-action : les 11 premiers tomes de l’oeuvre d’Eiichiroa Oda ont été adaptés en une série de 8 épisodes qui sera diffusée sur Netflix le 31 août prochain. Le premier trailer de la série est enfin de sortie, et on vous laisse en juger par vous-même :

Le jeune Iñaki Godoy interprète le très élastique Luffy aux côtés d’Emily Rudd (Nami), Mackenyu Arata (Zoro), Jacob Gibson (Usopp) ou encore Taz Skylar (Sanji). Les showrunners (promis déjà à la vindicte des fans en cas d’échec) sont Matt Owens (Luke Cage) et Steven Maeda (Lost). Point rassurant tout de même, les effets spéciaux ont l’air vraiment correct, tout au moins sur ce que l’on peut en voir dans le trailer…