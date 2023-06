Atari va sortir Mr. Run and Jump sur la vénérable Atari 2600 de 1977 !

Atari sait encore y fair pour réveiller notre fibre nostalgique de vieux gamers : le jeu Mr. Run and Jump sera bientôt disponible sur toutes les plateformes actuelles … mais aussi sur la vénérable Atari 2600, qui a été commercialisée en 1977 (et en 1981 en France) ! Porter un jeu sur une console vieille de 46 ans, voilà qui n’est clairement pas banal, et qui demande aussi son lot de sacrifices : le rendu du jeu ne sera évidemment pas identique sur l’Atari 2600 et sur les consoles modernes. L’architecture 8 bits de l’Atari 2600 ne permet pas faire des miracles, et l’on retrouvera donc un visuel plus que daté mais encore une fois générateur d’émotions fortes pour ceux qui ont connu cette époque des tous débuts du jeu vidéo.

Une vraie grosse cartouche de jeu pour l’Atari 2600

La version de Mr. Run and Jump sur les consoles actuelles

Le même jeu sur l’Atari 2600

Quelle que soit la plateforme cependant, Mr. Run and Jump proposera 80 niveaux et cinq types d’ennemis, pour une jouabilité évidemment très arcade. La cartouche du jeu sera disponible en précommande à partir du 31 juillet pour la somme de 59,99 euros (ce qui est cher payé la Madeleine de Proust tout de même…). Les puristes voudront sans doute se lancer sur la console originale… qui se négocie à des centaines d’euros sur la toile (souvent avec un pack de jeux cultes comme Centipedes, Battlezone ou Space Invaders).