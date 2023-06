Pornhub et YouPorn envisagent de se retirer de la France suite au blocage des sites pornos

Les Français pourraient bien ne plus être en mesure d’accéder (officiellement) à Pornhub et YouPorn. C’est en tout cas en réflexion du côté de MindGeek, la société qui gère les deux sites pornographiques, ainsi que d’autres.

Plus de Pornhub et YouPorn en France ?

Face au risque de blocage des sites pornographiques en France s’ils ne contrôlent pas l’âge des internautes, Mindgeek n’exclut pas de rendre inaccessibles ses plateformes vidéo dans le pays, selon un dirigeant.

Le fonds canadien Ethical Capital Partners (ECP) a récemment mis la main sur le groupe, qui possède notamment YouPorn et Pornhub, et doit donc faire face à la menace de la justice française de bloquer ses sites le 7 juillet, en application d’une loi de 2020 qui lui impose une réelle vérification de l’âge des visiteurs, et non plus une simple déclaration de majorité.

« Dans toutes les juridictions où nous opérons, nous respectons la loi », assure à l’AFP l’avocat Solomon Friedman, spécialiste des questions de régulation et associé du fonds.

Aux États-Unis, où certains États ont établi des restrictions, Mindgeek a jusqu’ici adopté diverses positions. En Louisiane, le groupe s’est plié à l’obligation légale de mettre en place une vérification d’âge qui utilise l’identité numérique fournie par l’administration. Mais dans l’Utah, il a préféré fermer Pornhub plutôt que de devoir traiter directement des informations personnelles. « Du coup, l’utilisation des VPN a explosé », rapporte Solomon Friedman, qui ne souhaite pas pour l’heure spéculer sur ce que sera sa décision en France.

Pour protéger les mineurs, la seule solution efficace, selon lui, est une vérification d’identité directement sur les smartphones, « qui pourrait être mise en place demain » si l’industrie, les fabricants de téléphones et les régulateurs s’accordent. Il se dit aussi prêt à rencontrer le ministre français délégué au Numérique, Jean-Noël Barrot, qui avait lancé une invitation en mars et a depuis proposé un projet de loi pour renforcer les pouvoirs de blocage du régulateur du numérique.