Elon Musk veut doter un premier humain d’implants cérébraux dès cette année

Elon Musk a annoncé vouloir doter cette année un premier être humain d’implants neuronaux de sa société Neuralink, qui vient d’obtenir l’autorisation pour réaliser des tests sur des humains aux États-Unis.

« Nous espérons que, plus tard cette année, nous ferons notre première implantation d’une puce chez l’humain, pour quelqu’un qui a une forme de tétraplégie », a détaillé Elon Musk, interrogé par un enfant et son père à la fin d’une séance de questions-réponses devant 3 600 personnes au Dôme de Paris à l’occasion de VivaTech, le plus grand salon technologique en Europe.

« Je veux rassurer tous ceux qui peuvent être effrayés par Neuralink. Cela sera un processus assez lent », a-t-il ajouté.

Neuralink, start-up créée par Elon Musk, a reçu fin mai l’accord des autorités sanitaires américaines pour tester ses implants cérébraux sur des humains. En logeant des puces dans les cerveaux humains, l’objectif du milliardaire est de faire communiquer directement cerveau et ordinateurs.

Le but à moyen terme est d’aider des personnes paralysées, atteintes de lésions de la moelle épinière ou souffrant de maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson. À long terme, l’objectif serait de créer une relation symbiotique entre l’homme et l’intelligence artificielle, ce qui pourrait brouiller les frontières entre la pensée humaine et l’informatique.