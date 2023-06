Seven (Se7en) : David Fincher annonce une version 4K et va corriger des erreurs

David Fincher, le réalisateur du thriller Seven (Se7en) avec Brad Pitt et Morgan Freeman, annonce travailler en ce moment même sur une version 4K de son film. Cela va être l’occasion de corriger quelques erreurs.

Une version 4K de Seven en préparation

C’est à l’occasion du Festival du film de Tribeca que David Fincher a évoqué la restauration 4K en cours pour Seven. Il déclare :

Nous sommes en train de faire Seven en ce moment. Nous retournons le faire en 4K à partir du négatif original, nous le surbalayons, nous le suréchantillonnons, nous faisons toutes les vérifications nécessaires et il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées. Parce qu’il y a beaucoup de choses que nous pouvons maintenant ajouter grâce au high dynamic range (HDR). Vous savez, les services de streaming sont très différents des négatifs de films 35 mm en ce qui concerne ce qu’ils peuvent réellement conserver.

Le réalisateur précise que les problèmes ne sont généralement pas perceptibles, mais « sur un écran de 100 pouces, vous le regardez et vous vous dites : putain, ils n’ont eu de l’argent que pour du carton blanc ? C’est le genre de choses que l’on retrouve sur le papier d’imprimerie et qui ne sont pas visibles. Et maintenant, vous le regardez et vous vous dites : je peux voir, vous savez, 500 nits de bordel ».

La correction d’erreurs pour la version 4K de Se7en va donc être visuelle. Le réalisateur refuse de modifier son film à proprement parler. « Je ne vais pas retirer toutes les armes à feu des mains des gens et les remplacer par des lampes de poche », a-t-il déclaré. Il fait certainement allusion à un changement dans le film E.T, où Steven Spielberg a remplacé les armes à feu par des talkies-walkies dans la version anniversaire. Un choix que le réalisateur regrette depuis.

Reste à savoir maintenant sur quel support Seven sera disponible en 4K. Uniquement en streaming ? Ou peut-on aussi s’attendre à une sortie en Blu-ray 4K ? D’autre part, le film sera aussi également disponible en Dolby Vision, en plus du HDR classique ? Côté audio, peut-on imaginer une piste Dolby Atmos ? Pas de réponse pour l’instant.