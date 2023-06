Babylon 5 : The Road Home : un trailer pour le film animé de S.F

Babylon 5, de la série au film d’animation : Warner Bros. vient de publier le premier trailer de Babylon 5 : The Road Home, un film d’animation de Matt Peters, avec Bruce Boxleitner, Claudia Christian, Peter Jurasik, Bill Mumy, Tracy Scoggins et Patricia Tallman qui reprennent leurs rôles de la série originale. Le film poursuivra les aventures de John Sheridan commencées avec la série culte en 1994. Le synopsis ne fait pas dans la dentelle : « John Sheridan se retrouve transporté à travers plusieurs chronologies et réalités alternatives dans une quête pour retrouver le chemin du retour. »



Le trailer dévoile un niveau d’animation pas vraiment au niveau des standards actuels pour un format film, ce qui explique sans doute que ce Babylon 5 : The Road Home n’ait pas été programmé pour une sortie en salles. Babylon 5 : The Road Home sera donc disponible directement à la vente en Blu-Ray ou sur les plateformes digitales dès le 15 août prochain. A noter que le film est aussi le 7ème long métrage dans la franchise Babylon 5.