PS VR2 : 4 nouveaux jeux annoncés, dont Tiger Blade et Wanderer The Fragments of Fate

Sony présente quatre nouveaux jeux à destination du PlayStation VR2 (PS VR2). Il s’agit de Tiger Blade, Wanderer: The Fragments of Fate, Pixel Ripped 1995 et The 7th Guest VR.

Voici la présentation de chacun d’entre eux par Sony :

Tiger Blade

Tiger Blade donne vie sur PS VR2 à tout ce que le cinéma d’action coréen néo-noir a de mieux à offrir : des combats esthétisés et boostés à l’adrénaline. Luttez à l’arme blanche contre des hordes de voyous dans des courses-poursuites effrénées à travers les places de marché, les allées, les rues et les quais recréés avec soin de Sewoon. Dans une Corée alternative, vous incarnez l’assassin le plus redoutable de la section Horangi du Clan du tigre. Ayant reçu pour mission de dérober un mystérieux paquet à une section rivale, vous découvrez avec stupeur que l’objet du larcin est un bébé tigre, animal que l’on croyait éteint depuis une centaine d’années. Cette créature mythique est prisée par tous les gangs de la ville.

Wanderer: The Fragments of Fate

Découvrez des mondes riches, plongez dans une action haletante et résolvez des énigmes déroutantes pour réécrire le passé et façonner l’avenir. Vous vivrez en pleine immersion une épopée à travers le temps incroyable mettant en scène des histoires passionnantes. Wanderer: The Fragments of Fate est un remake du jeu primé Wanderer, entièrement revisité pour la VR de nouvelle génération.

Pixel Ripped 1995

Faites le plein de nostalgie en revivant l’âge d’or des jeux vidéo avec Pixel Ripped 1995 ! Cette aventure déjantée se présente comme un jeu dans un jeu. Notre héroïne virtuelle, Dot, se met en quête de restaurer l’équilibre à travers différentes dimensions. La solution ? Recruter le meilleur joueur de l’année 1995, un enfant de 11 ans prénommé David. Au cours de votre aventure, vous devrez explorer toute une variété de jeux, faisant tous hommage aux classiques des ères 16 et 32 bits, le tout dans un monde en réalité virtuelle immersif. Le jeu a été revisité et amélioré pour sa sortie sur PS VR2. S’affranchissant des limites de 60 images par seconde pour vous en proposer 120, le jeu vous offrira une immersion accrue grâce aux gâchettes adaptatives de la manette PS VR2 Sense et au retour du casque PS VR2. Ce titre sortira très prochainement sur PS VR2.

The 7th Guest VR

Nous sommes ravis d’annoncer que l’emblématique jeu de mystère surnaturel des années 90, The 7th Guest, va avoir droit à une seconde vie grâce à la technologie de pointe offerte par PS VR2. The 7th Guest VR est un remake du jeu originel. Cette version offre de nouvelles énigmes et de nouveaux lieux à explorer, et représente une nouvelle vitrine technologique, avec ses graphismes en 3D créés grâce à la capture vidéo volumétrique. Nous avons filmé nos acteurs dans une pièce circulaire bordée de caméras captant chaque mouvement dans toutes les directions. Ainsi, vous pourrez observer ces personnages sous plusieurs perspectives en cours de partie. La capture vidéo volumétrique associée à des performances de pointe permet de raconter une histoire viscérale et envoûtante.

Les jeux sortiront cette année, mais il n’y a pas de dates de sortie précise pour le moment.