Le film The Legend of Zelda démenti par le patron d’Illumination (bluff ?)

Il y a quelques jours, une rumeur affirmait qu’un film The Legend of Zelda était bien en préparation suite à un nouveau partenariat entre Nintendo et Illumination, le studio qui s’est occupé de Super Mario Bros le film et dont le succès fut important avec 1,3 milliard de dollars au box-office. Mais Chris Meledandri, le fondateur et patron du studio, dément cette information aujourd’hui.

Un film Zelda : oui ? Non ? Peut-être ?

Le patron d’Illumination assure ne pas savoir d’où vient la spéculation d’un film The Legend of Zelda. Il déclare :

Je ne sais pas d’où cela vient. Je peux comprendre que les gens supposent toutes sortes de choses parce que nous avons eu une grande expérience de travail ensemble. Ma relation avec Nintendo inclut maintenant la participation à leur conseil d’administration, donc je comprends comment les gens peuvent supposer ce genre de choses. Mais pour ce qui est des détails, il s’agit simplement d’une chose dont j’ai entendu beaucoup de rumeurs. Il s’agit simplement de la suite des événements entre Nintendo et Illumination.

Benjamin Renner, le réalisateur de Migration, le prochain film d’Illumination, a également réagi. « Je vois une rumeur par semaine », a-t-il déclaré. Et la rumeur de cette semaine, c’est Zelda selon ses dires.

Une question peut alors se poser : Chris Meledandri est-il en train de bluffer ? C’est possible. On se doute que le studio préfère annoncer lui-même le projet que voir l’information circuler par les canaux officieux.

Il faut savoir que Nintendo n’aime pas vraiment les fuites. Par exemple, il y a eu il y a quelques années de cela un projet de série The Legend of Zelda sur Netflix. Il se trouve que l’information a fuité parce qu’un employé de Netlix a partagé l’information à la presse. Nintendo n’a pas du tout apprécié et a donc annulé la série.